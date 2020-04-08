2020-04-08T14:08:43+03:00
Происшествия

Мошенники обманули двоих ангарчан на 166 тысяч рублей

Аферисты звонили жертвам и представлялись сотрудниками банков
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Мошенники обманули двоих ангарчан на 166 тысяч рублейМошенники обманули двоих ангарчан на 166 тысяч рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Еще двое жителей Ангарска стали жертвами обмана мошенников. Им обоим аферисты звонили, представляясь сотрудниками банков. Первому сообщили, что на него по ошибке оформили кредит в размере 104 тысяч. Лжебанкиры объяснили, что деньги нужно срочно вернуть на специальный счет. Мужчина поверил обманщикам и с помощью 15 переводов отправил им 139 тысяч рублей.

"Когда он вернулся домой и проверил свои накопления с помощью онлайн приложения, то понял, что стал жертвой мошенников и потерял деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Второй пострадавший житель Ангарска попался на удочку мошенников во время оформления кредита через интернет. Подставной сотрудник банка объяснил, что для оплаты услуг курьера, страхования и оформления всех документов он должен заплатить 27450 рублей. Мужчина послушно выполнил перевод на указанный счет, после чего аферисты перестали выходить на связь. В обоих случаях мошенничества разбирается полиция. Всего аферисты украли у двоих ангарчан 166500 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект закона о стипендиях для студентов средних образовательных учреждений одобрен для принятия в первом чтении
6 жителей Иркутской области оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Мошенники обманули двоих ангарчан на 166 тысяч рублей
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»
314 прилетевших из городов, где есть коронавирус, размещены в обсерваторах Иркутска
Фонд Олега Дерипаски передал новые машины скорой помощи медицинским учреждениям Иркутской области
17 уголовных дел за вождение в нетрезвом виде завели в Шелеховском районе с начала года
В Братске разыскивают пенсионера, который заблудился в лесу
За самосуд над соседом осудили жителя Иркутской области
Иркутску будет присвоено звание Города трудовой доблести
Шесть иркутян оштрафованы за нарушение самоизоляции
«Полюс Вернинское» организовало тестирование работников на COVID-19
Многофункциональные центры будут принимать посетителей по записи в Иркутской области
Площадь отжигов сухой травы в Иркутской области увеличили в 3 раза
Движение по улице Сурнова в Иркутске ограничат до 9 апреля
Полицейские спасли шелеховскую пенсионерку, которую придавило кухонным гарнитуром
Депутаты Молодежного парламента помогают пенсионерам и ветеранам
Предложения рабочей группы при ТПП Восточной Сибири включены в антикризисный пакет регионального правительства
Полицейские ищут девушку, укравшую телефон в ночном клубе в Братске
Социально значимые законопроекты одобрил комитет по здравоохранению Заксобрания Иркутской области
17 случаев коронавируса подтверждено в Иркутске
Музей «Тальцы» запустил виртуальные экскурсии
Более 12,5 тысяч человек работают в Иркутской области удаленно
Петарду взорвали в пасти трехмесячного щенка в Забайкалье
Пассажиропоток в иркутском аэропорту снизился на 61% из-за коронавируса
30 животных приютил зоопарк в Иркутске из закрывшейся передвижной выставки