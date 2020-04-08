Мошенники обманули двоих ангарчан на 166 тысяч рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T14:08:43+03:00

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Еще двое жителей Ангарска стали жертвами обмана мошенников. Им обоим аферисты звонили, представляясь сотрудниками банков. Первому сообщили, что на него по ошибке оформили кредит в размере 104 тысяч. Лжебанкиры объяснили, что деньги нужно срочно вернуть на специальный счет. Мужчина поверил обманщикам и с помощью 15 переводов отправил им 139 тысяч рублей.

"Когда он вернулся домой и проверил свои накопления с помощью онлайн приложения, то понял, что стал жертвой мошенников и потерял деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Второй пострадавший житель Ангарска попался на удочку мошенников во время оформления кредита через интернет. Подставной сотрудник банка объяснил, что для оплаты услуг курьера, страхования и оформления всех документов он должен заплатить 27450 рублей. Мужчина послушно выполнил перевод на указанный счет, после чего аферисты перестали выходить на связь. В обоих случаях мошенничества разбирается полиция. Всего аферисты украли у двоих ангарчан 166500 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU