6 жителей Иркутской области оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T14:26:02+03:00

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По состоянию на 8 апреля к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции привлекли 6 жителей Иркутской области. Еще 10 дел суды региона будут рассматривать в ближайшие дни. Ну а всего с начала действия режима, ограничивающего выход на улицу, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора подготовили 90 материалов и составили 28 протоколов.

"Нарушителей вычисляют во время рейдов по улицам города, которые проводят полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Они выясняют, какие предприятия не прекратили работу, и проводят беседы с прохожими, гуляющими в период распространения коронавруса".

Во время действия режима самоизоляции выходить из дома можно только, если вы работаете в организациях, которые продолжают нести службу в период пандемии. Также у вас есть возможность дойти до ближайших аптеки и магазина, вынести мусор или погулять с собакой - при условии, что вы не отойдете дальше 100 метров от места проживания. Всем нарушителям режима грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU