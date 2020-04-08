Проект закона о стипендиях для студентов средних образовательных учреждений одобрен для принятия в первом чтении

8 Апр 2020 2020-04-08T16:03:43+03:00

Планируется, что учащиеся медики и педагоги смогут получать финансовую поддержку

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Проект закона, который предусматривает выплату дополнительных стипендий из областного бюджета для студентов учреждений среднего профессионального образования медицинского и педагогического профилей, рекомендован для принятия в первом чтении. Такое решение принято на заседании комитета по социально-культурному законодательству под председательством Ирины Синцовой.

- Законопроект имеет огромное значение для решения проблемы с нехваткой кадров, - сказал экс-спикер Заксобрания Иркутской области, депутат Госдумы РФ Сергей Сокол. - Он позволит создать условия, чтобы ребята, молодые специалисты оставались жить и работать в Приангарье.

- Я связывался с муниципалитетами, и все отмечают важность законопроекта, - добавил вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров.

Ирина Синцова также подчеркнула, что законопроект поддержал врио губернатора Иркутской области, министерство здравоохранения и министерство образования региона.

Проект закона будет вынесен на сессию Законодательного Собрания для принятия в первом чтении и продолжения работы над ним во втором чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU