Проект закона о стипендиях для студентов средних образовательных учреждений одобрен для принятия в первом чтении
Проект закона, который предусматривает выплату дополнительных стипендий из областного бюджета для студентов учреждений среднего профессионального образования медицинского и педагогического профилей, рекомендован для принятия в первом чтении. Такое решение принято на заседании комитета по социально-культурному законодательству под председательством Ирины Синцовой.
- Законопроект имеет огромное значение для решения проблемы с нехваткой кадров, - сказал экс-спикер Заксобрания Иркутской области, депутат Госдумы РФ Сергей Сокол. - Он позволит создать условия, чтобы ребята, молодые специалисты оставались жить и работать в Приангарье.
- Я связывался с муниципалитетами, и все отмечают важность законопроекта, - добавил вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров.
Ирина Синцова также подчеркнула, что законопроект поддержал врио губернатора Иркутской области, министерство здравоохранения и министерство образования региона.
Проект закона будет вынесен на сессию Законодательного Собрания для принятия в первом чтении и продолжения работы над ним во втором чтении.
ИСТОЧНИК KP.RU