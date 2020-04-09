Иркутские школьники начнут получать продуктовые наборы с 13 апреля

9 Апр 2020 2020-04-09T13:02:09+03:00

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Начиная с 13 апреля школьники Иркутска, которые находятся на дистанционном обучении из-за пандемии коронавируса, начнут получать продуктовые наборы. Такая мера поддержки положена тем ученикам, которые питались в учебных заведениях бесплатно. Это дети с ограниченными возможностями, из многодетных семей, сироты, ребята, находящиеся под опекой или в социально опасном положении, а также переселенцы.

"В продуктовые наборы войдут нескоропортящиеся продукты, такие как гречка, рис, макароны, рыбные консервы и сгущенка, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Также туда включат соки и сладкие мини-рулеты".

В апреле бесплатное питание в таком формате получат 19 тысяч иркутских школьников. Узнать, как будут доставлять продуктовые наборы на дом, можно на сайтах образовательных организаций, в которых учатся ваши дети.

ИСТОЧНИК KP.RU