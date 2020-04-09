Деятельность подпольного казино раскрыли полицейские в Чунском районе
В Чунском районе начали доследственную проверку после раскрытия деятельности нелегального казино. Подпольный игорный дом полицейские и сотрудники подразделения МВД в сфере экономической безопасности и противодействию коррупции обнаружили 8 апреля на улице Ленина в поселке Чунский.
"Из заведения изъяли 11 компьютеров с комплектующими, роутер для раздачи интернета, камеру видеонаблюдения и пачку наличных в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области".
В ближайшее время следователям предстоит допросить всех работников подпольного казино и вычислить его основателя. Всем причастным будет грозить уголовное наказание за незаконную организацию и проведение азартных игр.
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ИСТОЧНИК KP.RU