Деятельность подпольного казино раскрыли полицейские в Чунском районе

9 Апр 2020 2020-04-09T14:36:53+03:00

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В Чунском районе начали доследственную проверку после раскрытия деятельности нелегального казино. Подпольный игорный дом полицейские и сотрудники подразделения МВД в сфере экономической безопасности и противодействию коррупции обнаружили 8 апреля на улице Ленина в поселке Чунский.

"Из заведения изъяли 11 компьютеров с комплектующими, роутер для раздачи интернета, камеру видеонаблюдения и пачку наличных в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области".

В ближайшее время следователям предстоит допросить всех работников подпольного казино и вычислить его основателя. Всем причастным будет грозить уголовное наказание за незаконную организацию и проведение азартных игр.

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ИСТОЧНИК KP.RU