9 Апр 2020 2020-04-09T16:26:42+03:00

Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции в Иркутске после 12 апреля: "Мы рассматриваем варианты" .

Игорь Кобзев напомнил, что пик эпидемии еще не пройден, но возможность продления режима самоизоляции в Иркутске после 12 апреля пока обсуждается

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Об этом исполняющий обязанности губернатора Иркутской области заявил сегодня, 9 апреля, на заседании регионального оперативного штаба. Напомним, на сегодняшний день в регионе 21 подтвержденный случай заболевания коронавирусом Умерло два человека. Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции в Иркутске после 12 апреля высказался пока предположительно. Вопрос обсуждается.

- Пик эпидемии еще не пройден. Мы рассматриваем варианты продления режима самоизоляции. Окончательное решение будет принято завтра, - сообщил Игорь Кобзев.

При этом глава региона отметил: необходимо жестко соблюдать все профилактические и ограничительные меры. Это и происходит. Каждый день полиция отправляется в рейды по контролю соблюдения режима самоизоляции, проводят проверки и привлекают к ответственности нарушителей. Они проверяют также и закрыты ли те предприятия, что должны быть закрыты. Для тех, чья деятельность не ограничена, действуют строгие правила.Необходимы маски, перчатки, нужно соблюдать дистанцию. Глава региона, побывав в продуктовом магазине, сразу увидел, что продавцы без защитных повязок. Это частое явление. Работники прилавка обычно сетуют, что им неудобно и трудно дышать. Это так, но есть еще и необходимость. Соблюдение всех правил должно контролировать руководство.

Тут же, в магазине. Игорю Кобзеву сообщили о повышении цен на хлеб и крупы. В торговых точках пройдет проверка.

В Иркутской области разработан антикризисный пакет мер поддержки бизнес-сообщества, формируются механизмы поддержки семей с детьми, малоимущих граждан, безработных. Кроме того, заметил врио главы региона, нельзя забывать и про некоммерческие организации. Они – инициаторы волонтерской помощи пожилым, людям с инвалидностью, малоимущим гражданам и многодетным семьям. Сегодняшняя ситуация с коронавирусом ставит многие НКО под угрозу.

Предожено создать при Правительстве Иркутской области рабочую группу по содействию НКО, разработать план помощи таким организациям. В ближайшие дни состоится расширенное заседание областного Правительства, посвященное этому вопросу.

На заседании штаба также обсудили обеспечение безопасности межмуниципальных пассажирских перевозок с точки зрения противоэпидемических мероприятий. Контролировать эту ситуацию в первую очередь должны сами муниципальные образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU