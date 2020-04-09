Игорь Николаев опубликовал фотографию из больницы в Коммунарке
Игорь Николаев, переболевший пневмонией, 6 апреля выписался из больницы в Коммунарке. Анализы на коронавирус у него - отрицательные. Как сообщает сайт kp.ru, в четверг, 9 апреля, музыкант выложил у себя в Instagram фото из больницы и сказал спасибо вылечившим его врачам.
- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, - предупредил Игорь Николаев.
Игоря Николаева положили в больницу в Коммунарке в конце марта. Чуть раньше туда же попал Лев Лещенко с коронавирусом. Перед этим певцы вместе отдыхали на дне рождения сестры Игоря Крутого.
После выписки из больницы супруга и дочь встретили Игоря Николаева в особняке в Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU