Игорь Николаев опубликовал фотографию из больницы в Коммунарке

9 Апр 2020 2020-04-09T15:50:03+03:00

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Игорь Николаев, переболевший пневмонией, 6 апреля выписался из больницы в Коммунарке. Анализы на коронавирус у него - отрицательные. Как сообщает сайт kp.ru, в четверг, 9 апреля, музыкант выложил у себя в Instagram фото из больницы и сказал спасибо вылечившим его врачам.

- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, - предупредил Игорь Николаев.

Игоря Николаева положили в больницу в Коммунарке в конце марта. Чуть раньше туда же попал Лев Лещенко с коронавирусом. Перед этим певцы вместе отдыхали на дне рождения сестры Игоря Крутого.

После выписки из больницы супруга и дочь встретили Игоря Николаева в особняке в Подмосковье.

igor_nikolaev_music ОГРОМНОЕ СПАСИБО МОИМ ВРАЧАМ Валерию Самойленко, Малику Мустафаеву, Алексею Зеленскому, а также дежурным врачам, медсёстрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь! Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ! #игорьниколаев

ИСТОЧНИК KP.RU