2020-04-09T16:05:01+03:00
Общество

Выборы ректора ИГУ из-за коронавируса перенесены на 13 мая

Ранее выборы должны были пройти 10 апреля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Выборы ректора ИГУ из-за коронавируса перенесены на 13 мая. Фото: официальный сайт ИГУВыборы ректора ИГУ из-за коронавируса перенесены на 13 мая. Фото: официальный сайт ИГУ
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Из-за пандемии коронавируса, в Иркутске на 13 мая перенесли конференцию работников и обучающихся Иркутского государственного университета по выборам ректора. Напомним, ранее выборы были назначены на 10 апреля. Новая дата согласована с Министерством науки и высшего образования России.

- Письмо с предложением перенести выборы мы направили в Минобрнауки России еще 7 апреля, - сообщили в пресс-службе ИГУ. – Перенос связан со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Мы хотим избежать распространения коронавирусной инфекции и сохраненить здоровье преподавателей, сотрудников и студентов университета.

Добавим, что на должность ректора ИГУ претендуют три кандидата: врио ректора ИГУ, доктор химических наук, профессор Александр Шмидт, проректор по учебной работе ИГУ, кандидат биологических наук, доцент Алексей Вокин и проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, доктор социологических наук, доцент Константин Григоричев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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