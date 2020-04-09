2020-04-09T16:25:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Ректор ИГМУ Игорь Малов о коронавирусе:« У нас формируются внутренние очаги инфекции»

Игорь Малов напомнил, что система здравоохранения любой страны не выдержит эпидемии, и самоизоляцию при коронавирусе надо продолжить
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Ректор ИГМУ Игорь Малов о коронавирусе:« У нас формируются внутренние очаги инфекции».Ректор ИГМУ Игорь Малов о коронавирусе:« У нас формируются внутренние очаги инфекции».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Смотрим карту распространения коронавируса в Иркутской области. Буквально три дня назад было семь заразившихся от друзей, родственников и знакомых, потом 10, сейчас — 12. Цифры, вроде бы, и небольшие, в сезон ОРВИ мы привыкли к нескольким тысячам больных. Проблема в том, что эта болезнь опасная, а лечить ее толком не умеют. Вся надежда на защитные силы организма. Сейчас обсуждается, прекращать ли режим самоизоляции в регионе. Профессор, ректор ИГМУ Игорь Малов о коронавирусе и борьбе с ним высказался однозначно: самоизоляцию надо продолжить.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области.

-Я за продление мер, касающихся самоизоляции и карантина для отдельных групп населения, говорит ректор ИГМУ Игорь Малов о коронавирусе. -Это не только мое мнение, это объективная ситуация. Дело в том, что мы сейчас входим в очень ответственный и важный этап эпидемии. У нас уже 21 пациент с подтвержденным диагнозом ( на утро 9 апреля — авт), несколько человек с подозрением на эту тяжелую инфекцию. И мы уже должны говорить о том, что это не только завозные случаи. Источником эпидемии являются не только те,кто приехал из стран, неблагополучных по заболеваемости.

У нас самих формируются внутренние очаги инфекции. Этот период опасен тем,что он может привести к взрывному характеру заболеваемости. Это то, что мы видим в Италии, в Испании, в Нью-Йорке. И тогда мы будем поставлены в крайне сложную ситуацию, и экономическую, и медицинскую. Система здравоохранения ни одной страны не справится, если будет вот такое большое количество тяжелых пациентов.

Ректор ИГМУ Игорь Малов, говоря о коронавирусе применительно к сегодняшней ситуации, отметил, что задач сейчас две -это быстрая и четкая диагностика пациентов, особенно из групп риска, с пневмонией неясной этиологии и разобщение. Он отметил, что разобщение это один из эффективных методов профилактики данного заболевания. Абсолютно необходимо, чтобы люди относились к этому осознанно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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