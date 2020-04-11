Осужденные устроили бунт и пожар в иркутской колонии

11 Апр 2020 2020-04-11T04:49:16+03:00

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В иркутской исправительной колонии №15 осужденные устроили бунт. Причиной конфликта стал отказ одного из содержащегося в штрафном изоляторе заключенного от проведения сотрудниками учреждения личного обыска.

Сообщается, что мужчина начал толкать сотрудников охраны, а после выругался на них матом и призвал "соседей" поступать так же.

Не долго думая заключенные присоединились к забастовке и устроили настоящий бунт: они разбили камеры видеонаблюдения и стали наносить повреждения сами себе, после чего напали одного из охранников ИК, пытавшегося урегулировать конфликтую ситуацию.

- Сотрудника колонии пришлось госпитализировать, - прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. - После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные все-же успокоились. Обстановку в учреждении удалось урегулировать. На данный момент жизни и здоровью охранника ничего не угрожает. Всем травмировавшимся осужденным врачи оказали медицинскую помощь.

Спустя сутки заключенные решили продолжить акцию протеста в камерах. Позднее в сетях появились фото и видео крупного пожара на территории ИК-15. Огонь быстро распространился и охватил порядка 30 тысяч квадратных метров. Предварительно, известно, что возгорание произошло на лесопилке, но пламя перекинулось и на бараки.

"КП-Иркутск" удалось узнать некоторые подробности. По словам источника, в колонии взбунтовались 1,5 тысячи осужденных. На место ЧП были вызваны 70 спецназовцев ГУФСИН.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье "Дезорганизация деятельности исправительного учреждения". Виновные будут привлечены к ответственности.

Опубликовано видео пожара в колонии в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU