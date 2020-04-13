Вирусолог Виталий Зверев: 70% россиян переболеют коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T03:11:04+03:00

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Вирусолог Виталий Зверев считает, что коронавируса боятся не стоит, COVID-19 останется с нами навсегда как грипп или простуда. И в конечном итоге коронавирусной инфекцией переболеют 70% населения. Своими мыслями специалист поделился с корреспондентами сайта KP.RU.

«Никаких оснований нет считать, что он каким-то образом нашу человеческую популяцию покинет. За все это время, что мы боролись с вирусными инфекциями, пока удалось полностью уничтожить только одно вирусное заболевание – натуральную оспу», - говорит академик. – «Для этого понадобились усилия всего мира, согласие, хорошая вакцина. Причем к моменту ликвидации заболеваемость уже была не всеобщая, только в отдельных регионах».

И так как пока нет ни лекарств от коронавируса, ни тем более вакцины, предполагать, что вирус удастся человечеству «победить» невозможно. По мнению вирусолога, COVID-19 можно сравнить с такими заболеваниями, как грипп, риновирусы, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус.

«Уже были известны в мире до COVID-19 четыре коронавируса, которые находятся сейчас в человеческой популяции. Значит, их сейчас будет пять», - отмечает Виталий Зверев. – «Другое дело, что не надо этого бояться, не надо раздувать панику. Потому что, конечно, сейчас речь идет о том, чтобы справиться с первой вспышкой, которая есть, минимизировать число человеческих потерь».

То, что человечество справится – это точно. Только будет ли иммунитет от перенесенного заболевания и если да, то какой – продолжительный или короткий. Переболеют 70% населения, многие в легкой форме. Будут болеть и после, но таких вспышек уже не станет.

«Главное – справиться в текущем моменте», - подытоживает Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

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ИСТОЧНИК KP.RU