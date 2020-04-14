2020-04-14T07:16:40+03:00
Происшествия

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Бурятии

Сейчас полицейские пытаются установить личность погибшей женщины
Виктория ГЕРКО
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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Бурятии.Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Бурятии.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Трагедия произошла 18 марта в Иволгинском районе, что в Бурятии. Водитель за рулем «Тойоты Спринтер Кариб» ехал по трассе Р-258 «Байкал». Проезжая 440 километр, он не заметил, что по дороге идет женщина. Затормозить мужчина не успел и сбил женщину. Врачи скорой помощи, которые приехали на место аварии, уже ничем не смогли помочь пострадавшей. От полученных травм она погибла до их прибытия.

«До настоящего времени личность погибшей не установлена. Родственники или близкие не обращались в полицию, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Возможно, что женщина жила в соседних с республикой регионах».

Полиция сообщила особые приметы погибшей. На вид 30-40 лет, европейской внешности. Волосы короткие, русые, крашенные в рыжий цвет. Всех, кто может помочь в установлении личности погибшей, просим обратиться в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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