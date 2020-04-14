14 Апр 2020 2020-04-14T09:40:55+03:00

Водитель Лексуса разогнался до 230 км/ч, чтобы уйти от полицейской погони в Тулуне. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Изменить размер текста: A A

Автомобиль Лексус LX-570, водитель которого выехал на встречную полосу, попытались остановить инспекторы ГИБДД, которые дежурили на трассе в Тулунском районе. Однако нарушитель, наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться. Полицейские включили сирену и бросились в погоню. Во время преследования, они по громкой связи потребовали от водителя элитного авто остановиться, но тот только увеличивал скорость. Пытаясь скрыться, он грубо нарушал правила дорожного движения, вилял по всей проезжей части, создавая аварийные ситуации.

Догнать лихача удалось через несколько километров. За рулем оказался 41-летний житель Улан-Удэ. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он сразу отказался. Зато пояснил свой поступок и признался, с какой скоростью "уходил" от преследования.

- Я выехал на встречку и проехал на красный свет на железнодорожном переезде, - рассказывает водитель Лексуса. – Меня увидели полицейские и решили остановить. Я испугался и подумал скрыться. Но не получилось. С какой скоростью ехал? Примерно 220-230 км/ч. У меня был адреналин, я рассчитывал, что у меня получится убежать.

Не получится нарушителю сбежать и от штрафов за свою езду.

- В отношении него составлены административные протоколы за то, что не остановился по ребованию инспекторов, за отказ от прохождения медосвидетельствования и за движение по встречной полосе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU