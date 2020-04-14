Второй пациент с коронавирусом скончался в Бурятии

14 Апр 2020 2020-04-14T13:34:22+03:00

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В Бурятии 14 апреля зафиксировали еще один случай смерти пациента с коронавирусом. Медики 17 дней боролись за жизнь 86-летней женщины, у которой был официально подтвержденный диагноз. Инфекция нанесла непоправимый вред ее здоровью. Больная страдала от тяжелых хронических заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы.

«Положительный результат на коронавирус подтвердился 28 марта. Пациентку сразу положили в реанимацию. Шесть суток она провела на аппарате ИВЛ, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. За состоянием здоровья больной следили и московские специалисты, которые давали свои рекомендации».

Сейчас в Республиканской клинической инфекционной больнице проходят лечение 69 человек, анализы которых дали положительный результат на наличие инфекции. Еще 22 выздоровевших выписаны. В реанимации находится 7 пациентов в тяжелом состоянии. У некоторых из них диагноз пока не подтвержден. Один 90-летний пациент находится на аппарате ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU