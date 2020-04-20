2020-04-20T03:57:16+03:00
Общество

Покормить животных Иркутского зоосада можно виртуально

Вам пришлют видео, как уплетает лакомство ваш любимчик
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Покормить питомцев Иркутского зоосада можно виртуально. Фото: Иркутский зоосадПокормить питомцев Иркутского зоосада можно виртуально. Фото: Иркутский зоосад
Изменить размер текста:

Часто ходили в Иркутский зоосад? Завели там себе любимчика, а теперь переживаете как он там? Ведь в условиях режима самоизоляции в зоопарк попасть нельзя. Побаловать животных 21 апреля можно будет удаленно. Все, что нужно сделать – оплатить его угощение – стаканчик корма, в ответ сотрудники пришлют вам видео, как животное уплетает лакомство.

Конечно, виртуальное кормление - мера, можно сказать, вынужденная: сейчас у зоопарков нет доходов от билетов, существуют на пожертвования неравнодушных иркутян. Акцию назвали «Вкусный вторник».

«Покормить можно только тех питомцев, которые всегда получали угощение от посетителей по правилам Зоосада», - сообщили в зоопарке. – «Это корова, як, ослик, олени, верблюд, козочки, овечки, кролики, свиньи, нутрии».

КОНКРЕТНО

Как побаловать питомцев зоосада расскажет экскурсовод по номеру тел. 8- 908-775-99-68.

Также, чтобы поддержать зоопарк можно привозить продукты для животных – мясо, свежую рыбу, крупы, овощи, фрукты, семечки, яйца – по адресу Иркутского Зоосада - ул. Кольцова, 93 с 09.00 до 22.00 ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутские предприниматели помогли семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации
Льготная подписка на "Комсомолку" с 20 по 30 апреля
ТПП Восточной Сибири: почти половина малых предприятий региона вынуждена прекратить свою деятельность
Пенсионеров в Бурятии врачи будут осматривать еженедельно
82 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим
На переселение пострадавших от грунтовых вод Иркутская область получит более миллиарда рублей
Иркутская область получит федеральные средства на поддержку пострадавших от наводнения предпринимателей
В Иркутской области зафиксируют цены
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» рассказал, почему в сериале прозвучали имена наших современников
Индекс самоизоляции в Иркутске на 20 апреля составил 2,1 балла
Шесть лесных пожаров обнаружено за сутки в Иркутской области
Автомобильные сервисы закрыты, нелегальные шиномонтажки «правят бал»
Еще один человек с коронавирусом умер в Иркутской области
Покормить животных Иркутского зоосада можно виртуально
В Пасху 600 куличей неравнодушные иркутяне развезли в приюты и детдома
Россиянам советуют не забывать про старших родственников в период самоизоляции
За сутки в лесах Иркутской области обнаружено два пожара
Жителям Бурятии запретили массово посещать кладбища
В Госдуме призвали раздать всем взрослым россиянам по 25 тысяч рублей
34-летняя женщина заблудилась в дыму и погибла на пожаре в Братске