Покормить животных Иркутского зоосада можно виртуально

20 Апр 2020 2020-04-20T03:57:16+03:00

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Часто ходили в Иркутский зоосад? Завели там себе любимчика, а теперь переживаете как он там? Ведь в условиях режима самоизоляции в зоопарк попасть нельзя. Побаловать животных 21 апреля можно будет удаленно. Все, что нужно сделать – оплатить его угощение – стаканчик корма, в ответ сотрудники пришлют вам видео, как животное уплетает лакомство.

Конечно, виртуальное кормление - мера, можно сказать, вынужденная: сейчас у зоопарков нет доходов от билетов, существуют на пожертвования неравнодушных иркутян. Акцию назвали «Вкусный вторник».

«Покормить можно только тех питомцев, которые всегда получали угощение от посетителей по правилам Зоосада», - сообщили в зоопарке. – «Это корова, як, ослик, олени, верблюд, козочки, овечки, кролики, свиньи, нутрии».

КОНКРЕТНО

Как побаловать питомцев зоосада расскажет экскурсовод по номеру тел. 8- 908-775-99-68.

Также, чтобы поддержать зоопарк можно привозить продукты для животных – мясо, свежую рыбу, крупы, овощи, фрукты, семечки, яйца – по адресу Иркутского Зоосада - ул. Кольцова, 93 с 09.00 до 22.00 ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU