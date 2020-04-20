2020-04-20T13:14:56+03:00
Коронавирус Covid-19

938 человек нарушили режим самоизоляции в Иркутской области

Не соблюдают правила и автомобилисты
Виктория ГЕРКО
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938 человек нарушили режим самоизоляции в Иркутской области.938 человек нарушили режим самоизоляции в Иркутской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Режим самоизоляции введен в Иркутской области еще в марте. С этого момента в регионе зарегистрировали 938 случаев, когда правила не соблюдали. Видимо, штрафы за нарушение правил теперь станут обыденным делом.

Но полиция следит не только за пешеходами. Сотрудники ГИБДД выдали автомобилистам больше 5000 тысяч уведомлений о соблюдении режима. Еще на 307 водителей составили протоколы об административных нарушениях. Больше всего их в Иркутске.

«Особое внимание сотрудники полиции уделяют детям, которые выходят на улицу без взрослых. Только за неделю 319 подростков нарушили режим самоизоляции, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Чаще всего детвора гуляет на улицах Братска, где зафиксировано 106 нарушений, Иркутска – 71 случай, Усть-Илимска – 59, Ангарска – 23, и Усолье-Сибирского - 18».

Кроме того, одиннадцать жителей региона, которые должны были две недели соблюдать режим самоизоляции, нарушили правила. Они контактировали почти с сотней людей, подвергая их риску быть зараженными. Теперь медики и сотрудники полиции будут восстанавливать всю цепочку контактов, чтобы предупредить распространение инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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