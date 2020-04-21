Чтобы не расстаться с водительскими правами, сибиряк оплатил долги по алиментам
Долг, который накопил житель Чунского района, не выплачивая алименты своему ребенку, относительно небольшой – 50 тысяч рублей. Но все-таки деньги немаленькие. К тому же матери несколько месяцев пришлось одной содержать малыша, а это накладно. Поэтому дело о невыплате алиментов в конце концов оказалось у судебных приставов.
Горе-папаша официальной работы не имел, да и отдавать долг не торопился. И, конечно, считал это весомым аргументом, чтобы не выплачивать алименты – зарплаты-то нет, с чего платить? Но все оказалось не так просто.
«В рамках обеспечения исполнительного производства судебным приставом применена одна из мер принудительного характера - ограничение в специальном праве, а именно: лишение возможности управлять автомобилем», - сообщают в пресс-службе УФСПП по Иркутской области.
Риск остаться без прав повлиял на должника. Горе-папаша полностью погасил задолженность перед своим ребенком. Да еще и на работу устроился. Теперь каждый месяц с его зарплаты будет производиться удержание алиментов.
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ИСТОЧНИК KP.RU