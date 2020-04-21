2020-04-21T13:38:11+03:00
Общество

Общегородской субботник в Иркутске перенесли на 23 мая

Месячник санитарной очистки в городе закончится 30 апреля
Виктория ГЕРКО
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Общегородской субботник в Иркутске перенесли на 23 мая.Общегородской субботник в Иркутске перенесли на 23 мая.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Тем, кто хотел навести чистоту и порядок в городе, придется подождать.Традиционный общегородской субботник в Иркутске предварительно перенесли на 23 мая. В этом году он пройдет практически на месяц позже. Почему догадаться несложно - из-за введенного в регионе режима самоизоляции. Точных дат пока нет. Окончательное решение будет принято после улучшения эпидемиологической обстановки в городе.

«Введенный режим самоизоляции не повлиял на работу профильных городских служб, - отметила начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Прокопьева. Сейчас они работают в усиленном режиме, соблюдая все меры предосторожности».

Пока же в столице Приангарья с 1 по 30 апреля идет месячник санитарной очистки. Большинство жителей города сейчас трудится удаленно. Есть возможность закончить мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и ремонту дорог с наименьшими неудобствами для горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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