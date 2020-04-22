22 Апр 2020 2020-04-22T07:39:55+03:00

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Новые случаи заболевания коронавирусом найдены в регионе этим утром. Но это не останавливает иркутян от прогулок по улицам города. По данным сервиса «Яндекс Карты», индекс самоизоляции в Иркутске на 22 апреля составил 1,9 балла. Возможно, показатель такой низкий, потому что многие вышли на работу. Так, например, введенный режим не повлиял на работу профильных городских служб. Сейчас они работают в усиленном режиме, соблюдая все меры предосторожности.

«КП»-Иркутск следит за обстановкой в других городах и регионах. В Братске режим самоизоляции соблюдают чуть лучше – там показатель составляет 2,2 балла. Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 апреля ниже, чем в соседнем Ангарске. Ему поставили 2,4 балла. Немного выше оценка в Улан-Удэ – 2,5 балла. А в Чите индекс 2 балла ровно.

Непростая ситуация и в Кемерове, где этот показатель составил 1,6 балла. Лучше самоизолировались жители Новосибирска – на 1,8 балла. Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 апреля обогнал Красноярск, которому поставили 2,1 балла.

На Дальнем Востоке обстановка по-прежнему без изменений. Самый низкий показатель в Благовещенске – 1,6 балла. Такой же показатель и во Владивостоке. В Хабаровске оценка немного выше – 2,2 балла. Рекордсменом стал Комсомольск-на-Амуре – 3,1 балла.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU