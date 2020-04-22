2020-04-22T07:39:55+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 апреля составил 1,9 балла

Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 апреля самый низкий в регионе
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 апреля составил 1,9 балла.Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 апреля составил 1,9 балла.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Новые случаи заболевания коронавирусом найдены в регионе этим утром. Но это не останавливает иркутян от прогулок по улицам города. По данным сервиса «Яндекс Карты», индекс самоизоляции в Иркутске на 22 апреля составил 1,9 балла. Возможно, показатель такой низкий, потому что многие вышли на работу. Так, например, введенный режим не повлиял на работу профильных городских служб. Сейчас они работают в усиленном режиме, соблюдая все меры предосторожности.

«КП»-Иркутск следит за обстановкой в других городах и регионах. В Братске режим самоизоляции соблюдают чуть лучше – там показатель составляет 2,2 балла. Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 апреля ниже, чем в соседнем Ангарске. Ему поставили 2,4 балла. Немного выше оценка в Улан-Удэ – 2,5 балла. А в Чите индекс 2 балла ровно.

Непростая ситуация и в Кемерове, где этот показатель составил 1,6 балла. Лучше самоизолировались жители Новосибирска – на 1,8 балла. Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 апреля обогнал Красноярск, которому поставили 2,1 балла.

На Дальнем Востоке обстановка по-прежнему без изменений. Самый низкий показатель в Благовещенске – 1,6 балла. Такой же показатель и во Владивостоке. В Хабаровске оценка немного выше – 2,2 балла. Рекордсменом стал Комсомольск-на-Амуре – 3,1 балла.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение автомобилей по улице Красноказачьей в Иркутске ограничат с 24 апреля
В Иркутской области больше 1200 человек нарушили режим самоизоляции
Кому выгоден запрет на скидки в супермаркетах
Изменятся ли цены на заправках из-за того, что нефтяники начали продавать бензин себе в убыток
Отпуск на Байкале 2020: туроператоры говорят о том, что внутренний туризм заменяет выездной
Путин стал в прямом эфире звонить министрам и губернаторам
Астролог Василиса Володина назвала даты пика кризиса и выхода из него
Первомайские демонстрации профсоюзов России пройдут онлайн
Иркутская область получит дополнительные средства на восстановление после наводнения
Когда в России будет готова вакцина от коронавируса
В Иркутской области планируют оценить коллективный иммунитет к коронавирусу
30 тысяч за распространение фейка о коронавирусе заплатит жительница Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 апреля составил 1,9 балла
Мошенники оформили на сибирячку кредит в 340 тысяч рублей
Автомобиль провалился под лед на озере Байкал в Ольхонском районе
Инициативы бизнес-сообщества Приангарья включены в петицию ТПП России
Рейс из Бангкока в Иркутск отложили на неопределенное время
Дистанционное обучение школьников Иркутской области продлят до 25 мая
Еще 4 случая коронавируса подтверждено в Иркутской области
Владелица торгового центра в Ангарске заплатила 452 тыс. рублей налогов после запретов от приставов
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 22 апреля увеличилось до 79
Фонтаны могут запустить позже обычного из-за коронавируса в Иркутске