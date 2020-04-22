2020-04-22T09:48:35+03:00
Общество

Отпуск на Байкале 2020: туроператоры говорят о том, что внутренний туризм заменяет выездной

Мнение эксперта о том, куда поедут россияне этим летом
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Отпуск на Байкале 2020: туроператоры говорят о том, что внутренний туризм заменяет выездной.Отпуск на Байкале 2020: туроператоры говорят о том, что внутренний туризм заменяет выездной.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Спроси обычного иркутянина о том, куда, на его взгляд, можно будет поехать отдыхать этим летом, он в недоумении пожмет плечами. В лучшем случае на дачу. Самоизоляция, рост числа больных, пандемия, закрытые предприятия. Но в Российском союзе туриндустрии смотрят на перспективу и более оптимистичны. Вице-президент этого союза Юрий Барзыкин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о перспективах внутреннего туризма и возможности вернуть денежный средства за отменные из-за ограничений туры.

- Официально до июня санаторно-курортный комплекс на побережье, который в основном в сезон привлекает наших гостей, закрыт. Майские праздники мы проведем в худшем случае на изоляции, в лучшем – в условиях ограниченной изоляции. Поэтому до июня все точно будет закрыто. На июнь, июль, август и начало осени бронирования идут, если мы говорим о внутреннем туризме. Поэтому именно внутренний туризм первым начнет восстанавливаться. О выездном пока что говорить сложнее, - рассказал Юрий Барзыкин KP.RU

Планы планами, а вдруг они сорвутся из-за пандемии, как тогда вернуть деньги?

- По факту все билеты – возвратные. Вопрос только в том, как скоро вернут деньги. Сейчас почти все условия путевок – бронирование, предоплата – являются символическими, введенными для того, чтобы закрепить бронь, не для того, чтобы получить оплату. Надо также учитывать, что часть забронированных туров с мая, даже с апреля перешли на лето. По билетам, по отдельным услугам и по комплексным турам нужно смотреть договор. Я надеюсь, что с июля внутренний рынок возобновит свою работу и все нормализуется, - считает он.

Многие отказались от планов на отдых и просто потому, что сейчас нет средств. Но, как оказалось, цены с учетом этого снизились на на 10-15%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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