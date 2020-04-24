Найдены «вопиющие факты» о завышении цен на лимоны

24 Апр 2020 2020-04-24T05:52:23+03:00

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Россияне продолжают жаловаться на повышение цен на лимоны. До коронавируса цена была по 100, ну максимум 150 рублей за килограмм. А сейчас почему то 400.

Федеральная антимонопольная служба все-таки решила заняться лимонным вопросом. В условиях режима самоизоляции созвала представителей всех крупнейших торговых сетей на онлайн-видеоконференцию. Сайт kp.ru наблюдал за публичной частью совещания.

- Ситуация с розничными ценами на социально значимые продукты питания у розницы уже стабилизирована, дефицита не наблюдается, товарные запасы значительны, угроз мы не видим, - отметил замруководителя ФАС России Алексей Доценко.

В ФАС также признали, что количество поступивших к ним жалоб о ценах на лимоны зашкаливает. И ведомство решило разобраться в происходящем. Ценник на лимоны в марте и апреле поднялся из-за того, что поставки из-за рубежа сократились до 41% от прежних объемов. Некоторые импортеры подняли цены до 50-57%. Наконец, резко вырос спрос.

- К сожалению, появляются фейки о полезности тех или иных продуктов в период коронавируса, -говорит начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, - Кто-то пустил слух, что только лимоны могут нас спасти.

Эксперты считают, что всему виной либо жадные поставщики, либо розница. Поэтому с помощью таможни в ФАС озвучили закупочные цены на лимоны: напрямую от импортера от 43 до 120 рублей, через посредников от 65 до 412 рублей за кило.

ИСТОЧНИК KP.RU