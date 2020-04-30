2020-04-30T05:53:34+03:00
Происшествия

СК России взял на контроль проверку по лесному пожару в Усть-Кутском районе, в котором обвинили чиновника

Следователи выясняют, виноват ли сотрудник районной администрации в пожаре
Любовь АРБАТСКАЯ
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СК России взял на контроль проверку по лесному пожару в Усть-Кутском районе, в котором обвинили чиновникаСК России взял на контроль проверку по лесному пожару в Усть-Кутском районе, в котором обвинили чиновника
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям тщательно установить обстоятельства и роль чиновников в лесном пожаре, случившемся 28 апреля в отдаленной местности Усть-Кутского района.

- Горела сухая трава вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова, пожар был потушен, при этом на месте замечено должностное лицо администрации Усть-Кутского муниципального образования, - сообщается на сайте Следственного комитета России. - Следственное управление СК РФ по Иркутской области проводит доследственную проверку. Она поставлена на контроль в центральном аппарате.

Напомним, скандальная история произошла в 200 километрах от Усть-Кута. Чиновники районной администрации, как пояснила "КП-Иркутск" мэр района Тамара Климина, выехали туда 28 апреля, чтобы осмотреть термоточки (пожары, которые отображаются на онлайн-карте). Однако там они встретились с главой города и другими людьми. Они сняли сотрудников районной администрации на видео, кадры мгновенно разлетелись по интернету.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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