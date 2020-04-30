30 Апр 2020 2020-04-30T10:40:41+03:00

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Усиление режима самоизоляции в Иркутске объявлено на майские праздники. Решение об ужесточении ограничений принято сегодня, 30 апреля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе. Его поддержали главы территорий и представители медицинского сообщества.

- На утро сегодняшнего дня в регионе зарегистрировано 129 заболевших. У нас пошел резкий рост! Уровень самоизоляции в Иркутске – рекордно низкий. Обращаюсь к жителям области: сибиряки – люди с твердым характером, стойкие, терпеливые, сознательные, нужно еще немного потерпеть, проявить самодисциплину. Мы сейчас ходим по лезвию, - сказал Игорь Кобзев.

И это крайне необходимо. Чуть более суток назад, вечером 28 апреля, случаев коронавируса было 105. Сейчас уже на 24 заразившихся больше. В списке, откуда добавились больные - и приехавшие в Иркутск к родным из Москвы, и транзитные пассажиры из обсерватора, и контакты внутри города. Было принято решение об усилении режима самоизоляции в Иркутске и всем регионе до 11 мая.

В чем оно заключается? Члены оперативного штаба приняли решение об ограничении работы торговых точек. С 1 по 11 мая снова будут открыты только те магазины, которые занимаются продажей продуктов и товаров первой необходимости, а также аптеки. Работа торговых центров и торговых домов (за исключением продуктовых магазинов и аптек) в этот период не рекомендована. Арендодатели и арендаторы за это время должны не только провести дезинфекцию, но и оформить все договора по противопожарной защите.

- На протяжении последних лет постоянно регистрируются случаи возгорания в торговых центрах. Это прямая угроза жизни и здоровью граждан. Вчера произошел пожар в торговом центре «Кипарис» в Иркутске, была большая задымленность, эвакуировано 50 человек. Предварительная причина – электротехническая. В связи с этим собственникам всех торговых центров необходимо провести ревизию систем противопожарной защиты, проверить их работоспособность, - особо отметил глава региона.

Что касается дачников, которые уже уехали в садоводства, Игорь Кобзев призвал их оставаться там до конца праздников, не подвергать риску себя и близких из-за частых передвижений и контактов. Горожанам напомнили о необходимости социальной дистанции.

Усиление режима самоизоляции в Иркутске подразумевает и особый контроль за всеми, кто приезжает в Иркутскую область. Особенно - за вахтовиками, демобилизованными военнослужащими и курсантами, которые приехали домой. Карантин для них обязателен.

Многие иркутяне собрались в Красноярский край и Бурятию. Следует учесть, что в соседней республике всех ждет обязательный карантин на 2 недели. Кроме того, в регионе вводятся цифровые пропуска для тех, кто собрался за пределы территории. Оформлять их надо на сайте госуслуг. Таковы условия усиления режима самоизоляции в Иркутске на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU