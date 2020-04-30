Крупный пожар в Зиме: сгорело 8 жилых домов

30 Апр 2020 2020-04-30T14:01:31+03:00

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Крупный пожар произошел днем 30 апреля на улице Энгельса в Зиме. Около 16 часов там загорелся частный жилой дом. Из-за сильного ветра огонь в считанные секунды перекинулся на соседские деревянные постройки, которые стояли близко друг от друга. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены уже 8 домов на площади 800 кв. м. Тушение осложнялось тем, что спасателям пришлось делать забор воды для тушения при помощи пожарно-насосной станции, установленной на реке Тиман, которая находится в 500 метрах.

Кроме того, пришлось вызывать подкрепление и дополнительные силы пожарных из Саянска и Куйтунского района, а также пожарный поезд. Потушить горящие дома удалось к 18.20

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. -

Причина ЧП станет известна после того, как свою работу закончат дознаватели МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU