2020-04-30T14:01:31+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Зиме: сгорело 8 жилых домов

Пострадавших и погибших нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Крупный пожар в Зиме: сгорело 8 жилых домов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиКрупный пожар в Зиме: сгорело 8 жилых домов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Крупный пожар произошел днем 30 апреля на улице Энгельса в Зиме. Около 16 часов там загорелся частный жилой дом. Из-за сильного ветра огонь в считанные секунды перекинулся на соседские деревянные постройки, которые стояли близко друг от друга. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены уже 8 домов на площади 800 кв. м. Тушение осложнялось тем, что спасателям пришлось делать забор воды для тушения при помощи пожарно-насосной станции, установленной на реке Тиман, которая находится в 500 метрах.

Кроме того, пришлось вызывать подкрепление и дополнительные силы пожарных из Саянска и Куйтунского района, а также пожарный поезд. Потушить горящие дома удалось к 18.20

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. -

Причина ЧП станет известна после того, как свою работу закончат дознаватели МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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