Коронавирус подтвердился сразу у 10 жителей Усть-Илимска

3 Май 2020 2020-05-03T14:58:13+03:00

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Сразу 10 жителей Усть-Илимска получили положительные результаты анализов на коронавирус. Среди них - двое детей, восемь взрослых.

- Это люди, находившиеся в контакте с прибывшим из Москвы 25-летним мужчиной, - сообщается на сайте администрации Усть-Илимска. - У него 1 мая подтвердился коронавирус. Три его близких родственника были госпитализированы с симптомами ОРВИ в тот же день. Все зараженные изолированы и находятся в медицинских учреждениях.

Выяснилось, что с заболевшими сибиряками общались не менее 50 человек. Им выдали постановления о необходимости быть на самоизоляции 14 дней. Напомним, за нарушения грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Всего в Усть-Илимске подтверждено 12 случаев COVID-19. Первый заболевший - мужчина старше 65 лет - уже выздоровел.

В Иркутской области общее число заболевших коронавирусом, таким образом, увеличилось до 195. Победили заразу 62 человека, умерли пятеро.

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ИСТОЧНИК KP.RU