9 Май 2020 2020-05-09T10:26:11+03:00

Еще у 18 человек подтвердился коронавирус 9 мая в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество заразившихся COVID-19, по данным на утро, 289 человек

Изменить размер текста: A A

Статистика неумолима. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области продолжает расти. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 18 человек.

«В данный момент в больницах региона получают необходимое лечение 205 человек, 34 из них переведены из обсерваторов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «За сутки выздоровел один человек. Всего, с начала распространения коронавируса в Приангарье вылечить удалось 78 человек».

К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без летальных исходов, шесть инфицированных человек скончались в Иркутской области. Стоит отметить, что в соседней с нами республике Бурятия число заразившихся на порядок выше. Утром 9 мая там подтверждено уже 570 случаев.

Когда и как начнут снимать ограничения в Иркутской области 00:00 00:00

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 мая: около 80% компаний уже работают, скоро откроют новые фирмы (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU