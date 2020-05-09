Еще у 18 человек подтвердился коронавирус 9 мая в Иркутской области
Статистика неумолима. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области продолжает расти. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 18 человек.
«В данный момент в больницах региона получают необходимое лечение 205 человек, 34 из них переведены из обсерваторов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «За сутки выздоровел один человек. Всего, с начала распространения коронавируса в Приангарье вылечить удалось 78 человек».
К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без летальных исходов, шесть инфицированных человек скончались в Иркутской области. Стоит отметить, что в соседней с нами республике Бурятия число заразившихся на порядок выше. Утром 9 мая там подтверждено уже 570 случаев.
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