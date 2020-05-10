2020-05-10T04:58:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число больных коронавирусом в Бурятии на 10 мая увеличилось до 620 человек

За сутки количество заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло на 50 человек
Мария ОСИПОВА
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Число больных коронавирусом в Бурятии на 10 мая увеличилось до 620 человекЧисло больных коронавирусом в Бурятии на 10 мая увеличилось до 620 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рекордный прирост больных коронавирусом за сутки произошел в Бурятии. Там Covid-19 диагностировали сразу у 50 человек. На утро 10 мая число заразившихся коронавирусом в Бурятии составило 620 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

Из этого числа уже завершили лечение и выписались из больниц 177 человек. Вчера, 9 мая, было выписано шесть выздоровевших пациентов. Умерло от коронавируса в Бурятии пять человек.

Лечение на сегодняшний день проходят 287 человек, в том числе 31 ребёнок. А на амбулаторном лечении и в пансионате находится 151 человек – у них болезнь протекает в легкой форме.

В управлении отмечают, что круг контактных лиц составляет сейчас 1 433 человека. Всех их предстоит проверить на коронавирус. В двух стационарах в отделениях реанимации в Улан-Удэ находятся 14 человек. Количество введённых в действие обсерваторов возросло за сутки с семи до девяти. В них сейчас находится на карантине 398 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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