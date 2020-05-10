2020-05-10T05:25:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 10 мая увеличилось до 314 человек

За сутки число заразившихся коронавирусом в Иркутской области увеличилось на 25 человек
Мария ОСИПОВА
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Количество больных коронавирусом в Иркутской области увеличилось до 314 человекКоличество больных коронавирусом в Иркутской области увеличилось до 314 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутской области число заразившихся коронавирусом увеличилось до 314 человек. Такие данные на утро воскресенья, 10 мая, озвучил оперативный штаб при министерстве здравоохранения региона. Прирост больных за сутки составил 25 человек.

Это рекордный прирост на сегодняшний день. С начала апреля, когда начали фиксироваться первые случаи заболевания Covid-19, одновременно столько заболевших еще не выявляли.

Из общего числа официально подтвержденных случаев 227 человек находятся в больницах. Из обсерваторов госпитализировано 36 пациентов. Все больные получают соответствующее лечение, и большинству все же удается выздороветь. На утро 10 мая из больниц выписан 81 человек. Вчера полностью излечились и отправились домой три человека.

За все время регистрации случаев Covid-19 в регионе от коронавируса скончалось шесть жителей Иркутской области – три мужчины и три женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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