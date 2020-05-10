Один пожар вблизи леса потушили за сутки в Иркутской области
В Иркутской области 9 мая специалистам лесной охраны пришлось выезжать на тушение лесного пожара. Загорелись три гектара не покрытых лесом в Казачинско-Ленском районе. Поскольку площадь возгорания оказалась небольшой, пожар оперативно потушили. На ликвидации огня работали девять сотрудников лесной охраны и пять специальных автомобилей.
Предварительная причина этого пожара уже установлена. Иркутская база авиалесоохраны, которая выявляет очаги лесных пожаров и следит за состоянием тайги с воздуха, сообщила, что пожар произошел по вине местного населения.
- Это был единственный лесной пожар в Иркутской области, который обнаружили и потушили накануне, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – Больше лесных пожаров на территории региона не зарегистрировано.
ИСТОЧНИК KP.RU