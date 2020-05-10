Природоохранная прокуратура требует закрыть турбазу в Большом Голоустном

10 Май 2020 2020-05-10T11:37:40+03:00

Во время проверки там было выявлено множество нарушений

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Нет контейнерной площадки для мусора, жидкие отходы не вывозятся, питьевая вода не соответствует нормам, не обеспечена пожарная безопасность – эти и другие нарушения обнаружил Западно-Байкальский природоохранный прокурор во время проверки одной из турбаз в поселке Большое Голоустное на Байкале. Прокурор потребовал запретить работу турбазы. Соответствующий иск был подан в суд.

- Выявленные в ходе проверки нарушения оказались настолько грубыми, что угрожают не только окружающей среде, но и отдыхающим, - сообщается на сайте Байкальской природоохранной прокуратуры. – Деятельность, создающая потенциальные угрозы, должна быть запрещена. И возобновление бизнеса возможно только после устранения всех нарушений.

Уточняется, что кроме отсутствия мусорных контейнеров на турбазе незаконно используется подземная скважина, нет санитарно-эпидемиологического заключения о качестве и соответствии санитарным правилам воды, которую используют на турбазе для питья и хозяйственных нужд. Кроме того, часть земельного участка, на котором располагается гостевой дом, самовольно захвачена владельцем турбазы.

- Помимо всего прочего, владелец турбазы игнорирует правила пожарной безопасности, - добавляют в прокуратуре. – Ему выдано 14 предписаний о соблюдении противопожарной безопасности и ни одно не исполнено.

Сейчас иск прокурора рассматривается в суде. Какое решение примет суд – пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU