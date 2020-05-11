Пьяный лихач без водительских прав устроил гонки с полицейскими в Свирске

11 Май 2020 2020-05-11T08:36:51+03:00

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Автомобиль Nissan X-Trail, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения, заметили инспекторы ГИБДД, которые дежурили на одной из улиц Свирска. Требования полицейских об остановке водитель японского авто проигнорировал и нажав на педаль газа, попытался скрыться. Инспекторы бросились за ним в погоню. При этом ехал нарушитель так быстро, что едва не столкнулся с другими автомобилистами. К счастью, лихач никого не протаранил, но ДТП избежать все равно не смог. Он наехал на деревянный мостик через ров, после чего был задержан.

- За рулем Ниссана находился 21-летний житель Черемхово, у которого никогда не было водительских прав, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Проведенное медосвидетельствование показало, что нарушитель был пьян.

Теперь садиться за руль лихачу вряд ли захочется. В отношении него составили сразу четыре протокола по различным административным статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU