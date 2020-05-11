Режим самоизоляции продлен в Иркутске до 31 мая

11 Май 2020 2020-05-11T09:51:06+03:00

Правительство региона сообщило о том, что продлен до 31 мая режим самоизоляции в Иркутске и по всей области

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Итак, режим самоизоляции в Иркутске продлен до 31 мая. Это решение, принятое правительством региона, было вполне ожидаемым. Во-первых, потому, что число зарегистрированных случаев коронавируса продолжает расти, и до стабилизации, судя по всему, еще достаточно далеко. То есть, продление ограничений, пусть и в смягченной форме, достаточно закономерно. Во вторых, на днях на совещании с главами СФО полпред президента в Сибири Сергей Меняйло предвосхитил это решение, сообщив, что режим будут продлевать во всех регионах.

С чем мы подошли к тому моменту, когда было решено, что режим самоизоляции продлен в Иркутске и регионе до 31 мая? По последним данным, инфицировано 334 жителя региона. Выздоровело 85 человек. Медики не смогли спасти шестерых. Больше всего больных и очагов коронавируса в Иркутске -229 заражений. Сами заражения уже давным- давно происходят из-за контактов внутри региона.

Но по-прежнему многие очаги созданы приехавшими, в основном из Москвы. Поэтому всех, кто едет в регион из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Якутска и Улан-Удэ, отправляют на принудительную самоизоляцию. Если негде - в обсерватор. Эта норма при продлении режима самоизоляции в Иркутске до 31 мая точно останется.

ИСТОЧНИК KP.RU