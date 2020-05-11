2020-05-11T10:47:47+03:00
Происшествия

На вашей карте вредоносная программа: иркутянка «подарила» мошенникам 107 тысяч рублей

Аферисты позвонили ей из Московской области
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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На вашей карте вредоносная программа: иркутянка «подарила» мошенникам 107 тысяч рублейНа вашей карте вредоносная программа: иркутянка «подарила» мошенникам 107 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стала 66-летняя иркутянка. Ей позвонил неизвестный и представившись сотрудником банка, спросил переводила ли она свои деньги в город Орел. Получив отрицательный ответ, аферист заверил пенсионерку, что на ее карте установлена вредоносная программа, избавиться от которой можно лишь выполнив несколько банковских операций. Женщина поверила, скачала онлайн приложение банка и перевела на счет мошенника 107 тысяч рублей.

- Иркутянке звонили с номера телефона, зарегистрированного у оператора в Московской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Преступники разыскиваются.

Полицейские еще раз предупреждают жителей региона, что в случае возникновения опасений по сохранности денег на карте нужно обращаться лично в отделение банка или звонить по номеру телефона, который указан на самой банковской карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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