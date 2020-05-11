11 Май 2020 2020-05-11T13:01:47+03:00

Шесть отделений больницы готовятся к выходу из изоляции, которая продлится до 23 мая

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Итак. стало известно, когда отделения ГКБ№1 в Иркутске откроются после карантина. Напомним, сейчас семь отделений больницы продолжают работу в обычном режиме, а шесть готовятся к выходу из карантина, который продлится до 23 мая.

- 30 апреля у одного из пациентов и одного сотрудника стационара был подтвержден анализ на коронавирусную инфекцию и, согласно предписанию Роспотребнадзора корпус 2 был закрыт, - сообщила главный врач клиники Любовь Лялина. - Это отделения терапии, кардиологии, гастроэнтерологии, неврологии, экстренной хирургии и реабилитации. Сейчас в закрытых отделениях находится 66 сотрудников лечебного учреждения, Пациентов, при получении двух отрицательных тестов на COVID-19 выписываем..

По ее данным, сейчас в отделении экстренной хирургии находится 11 пациентов, в кардиологии - 8. Новых больных в отделения не принимают. Экстренная госпитализация проходит в другие лечебные учреждения города. Медики лечат пациентов и готовят отделения к окончанию карантина. Такой работы тоже хватает.

- Все у нас есть для работы и в бытовом плане тоже, - рассказал по телефону замглавврача по хирургии Артем Томаш. - В принципе, мы всегда должны быть готовы к такому повороту событий, такая наша работа. Поэтому все спокойно продолжаем делать, что делали всегда, - лечим. Конечно, применяя все средства индивидуальной защиты.

Как только началась пандемия и угроза возможного карантина стала ежедневной реальностью, у каждого сотрудника на работе хранится "тревожный чемоданчик", где есть все необходимое на случай вынужденной изоляции. Пока главврач отмечает, что у всего персонала карантинных отделений, как и у пациентов анализы на коронавирус отрицательные, так что шанс начать работу 23 мая есть.

ИСТОЧНИК KP.RU