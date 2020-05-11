Обновлен рейтинг распространенности коронавируса в регионах Сибири на 11 мая

11 Май 2020 2020-05-11T14:04:12+03:00

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Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом составил рейтинг распространенности коронавируса в регионах Сибири на 11 мая. Специалисты проанализировали, как изменилось число заболевания. Для сравнения используется показатель числа заражений на 100 тысяч жителей региона.

"В Иркутской области ещё 4 мая этот показатель составлял 7,4. Сейчас, неделю спустя, он вырос почти в два раза и составляет 13 выявленных случаев на 100 тысяч человек, - сообщают в информационном центре. -Тем не менее, Иркутская область сохраняет предпоследнее 9 место в рейтинге распространённости коронавируса. Это объясняется тем, что число выявленных случаев увеличивается во всех без исключения регионах СФО. "

Увы, но аналитики уверены, что и сегодняшние данные - еще не предел. Сегодня показатель заболеваемости на сто тысяч человек по России на 11 мая составляет 150,74. А наша страна сейчас на третьем месте по количеству случаев. При этом болезнь в Сибири распространяется медленнее.

Косвенным подтверждением того, что болезнь быстро захватывает территории, служит сама таблица. Данные рассчитывались по тем параметрам, которые уже были в федеральном центре. Из-за разницы часовых поясов утром 11 мая регионы успели опубликовать новые данные и республика Тыва, в которой, по данным правительства республики, количество больных за сутки серьезно увеличилось, сейчас по факту на втором месте, с показателем 45 на 100 тысяч населения, сразу после Хакасии. А Красноярск, по свежим данным, "отстоял" свое третье, отодвинув Новосибирск.

Тем не менее, жителей Иркутской области не может не радовать, что, несмотря на очевидный прирост больных, регион на 9 месте, удерживая, вместе с Кемеровской областью, последние позиции в этом рейтинге. ,

Всего по состоянию на утро 11 мая, в регионах Сибирского федерального округа на стационарном лечении находятся более 2,7 тысячи пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», под медицинским наблюдением – более 26,8 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения более 90,8 тысячи граждан, выздоровело более 1,2 тысячи человек. За весь период эпидемии в регионах округа скончались 63 человека с подтверждённым коронавирусом.

На территории Сибирского федерального округа сохраняется тенденция роста числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. По данным территориальных подразделений Роспотребнадзора, по состоянию на утро 11 мая в регионах Сибири подтверждено 4854 случая заражения, в том числе 374 за последние сутки. Ежедневно за последние трое суток число заражённых по округу превышает 300 человек, включая вахтовых рабочих, которые возвращаются с территории Республики Саха (Якутия). В среднем по округу на 100 тысяч населения выявляется 28,4 случаев COVID-19, по России – 142, 9, самые высокие показатели из числа сибирских территорий – 79,6 сохраняются в Республике Хакасия.

На прошлой неделе в регионы округа прибыло 838 работников, график дальнейших рейсов сформирован.

Рейтинг распространенности коронавируса в регионах Сибири на 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU