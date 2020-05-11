2020-05-11T14:25:49+03:00
Общество

Вахтовики из Якутии возвращаются в Иркутск сегодня,11 мая

Для рабочих уже подготовлены обсерваторы
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Вахтовики из Якутии возвращаются в Иркутск сегодня,11 мая.Вахтовики из Якутии возвращаются в Иркутск сегодня,11 мая.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Многие слышали, что в 34 вахтовых поселках Якутии эпидемия коронавируса. Здоровье вахтовиков проверили, объявлен карантин. Но Иркутск забирает своих рабочих и инженеров, чтобы они приходили в себя, а, при необходимости, и лечились дома. В Иркутск они прибывают сегодня, 11 мая.

«Следует продолжать вывозить жителей сибирских регионов, соблюдая все необходимые нормы безопасности», – отметил полпред в СФО Сергей Меняйло на совещании, посвященном борьбе с коронавирусом в регионах Сибири.

Вахтовики сразу размещаются с максимальными удобствами в обсерваторах. Там ими займутся врачи. Они будут находиться под наблюдением до получения результатов тестов на коронавирус. Больных сразу направляют в инфекционку. Глава региона Сергей Кобзев сообщил,что в регионе развернуто 10 обсерваторов, на подходе — еще три. Всем хватит. Обсерваторы располагаются в зданиях гостиниц и баз отдыха, так что уровень приемлемого комфорта обеспечен.

Кроме того, к нам едет очередная вахта, которая должна сменить тех, кто сегодня работает на месторождениях Иркутской области. Это тысячи человек, которые тоже обязаны пройти двухнедельную изоляцию.

- Руководители компаний, которые организуют пункты временного размещения своих сотрудников на территории Иркутской области, обязаны информировать об этом и согласовывать факт размещения вахтовиков с местными органами власти, - подчеркнул Игорь Кобзев на оперштабе в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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