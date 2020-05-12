2020-05-12T04:34:15+03:00
Происшествия

Почти 100 человек погибли на пожарах в Иркутской области в 2020 году

Специалисты советуют проверить состояние электропроводки
Мария КНЯЗЕВА
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Почти 100 человек погибли на пожарах в Иркутской области в 2020 годуПочти 100 человек погибли на пожарах в Иркутской области в 2020 годуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С начала 2020 года на пожарах в Иркутской области погибло уже 98 человек, еще 64 получили различные травмы. Основные причины техногенных возгораний в регионе – неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем. Стоит отметить, что в прошлом году число погибших было на 12 человек меньше, а травмированных на 22 больше.

«Государственные инспекторы по пожарному надзору настоятельно рекомендуют собственникам жилых и дачных домов и квартир проверить состояние электропроводки», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «При сомнении в её исправности ремонт или замену электропроводки и электрооборудования доверять только специалистам».

Только 9 и 10 мая в Приангарье было зафиксировано 38 пожаров. В городе Зима загорелся двухквартирный деревянный дом, гараж и летняя кухня. Хозяин одной из квартир решил, что успеет вынести из огня ценные вещи, в итоге – попал в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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