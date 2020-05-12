2020-05-12T06:29:13+03:00
Общество

Пять лесных пожаров действуют в Иркутской области 12 мая

Восемь – потушено
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Хорошая погода благоволит лесным пожарам. На утро 12 мая в Приангарье зафиксировано пять возгораний, два из них в Качугском района, и по одному - в Иркутском, Братском и Чунском районах. Общая площадь пожаров составляет 59 гектаров.

Как сообщили в правительстве региона, два пожара зарегистрировано на арендованных участках, 13 – на незакрепленных территориях. Также 12 пожаров произошли по вине местных жителей. Так, в Качугском районе, где горит сейчас лес, одной из версией рассматривается нарушение правил противопожарной безопасности лесозаготовителем.

Кроме того, за прошедшие сутки удалось ликвидировать девять пожаров - в Усть-Удинском районе, Эхирит-Булагатском, Усольском, Иркутском, Качугском, Заларинском и Зиминском районах. Также потушен действовавший с 10 мая лесной пожар в Нижнеудинском районе. Общая площадь потушенных очагов составила 147,2 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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