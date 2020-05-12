Без вести пропавшего Евгения Шафурина ищут в Иркутске
Полицейские разыскивают жителя Иркутска Евгения Шафурина. С заявлением в дежурную часть обратились его родственники и сообщили, что не поддерживали с ним связь с 2018 года. А также рассказали, что ранее мужчина проживал в доме №1 на улице Алексея Рыбака в микрорайоне Луговое. Но сейчас о нем ничего неизвестно.
Евгению 27 лет, его рост – 180 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы темно-русые, коротко стриженные.
«Всех, кто что-либо знает о Евгении Шафурине, просьба сообщить в дежурную часть или позвонить 02, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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