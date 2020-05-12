2020-05-12T06:53:16+03:00
Общество

Без вести пропавшего Евгения Шафурина ищут в Иркутске

В полицию обратились его родственники, которые не видели Евгения уже два года
Яна ЛИСИНА
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Иркутске сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего Евгения Шафурина.Иркутске сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего Евгения Шафурина.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полицейские разыскивают жителя Иркутска Евгения Шафурина. С заявлением в дежурную часть обратились его родственники и сообщили, что не поддерживали с ним связь с 2018 года. А также рассказали, что ранее мужчина проживал в доме №1 на улице Алексея Рыбака в микрорайоне Луговое. Но сейчас о нем ничего неизвестно.

Евгению 27 лет, его рост – 180 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы темно-русые, коротко стриженные.

«Всех, кто что-либо знает о Евгении Шафурине, просьба сообщить в дежурную часть или позвонить 02, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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