2020-05-12T07:09:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Уже 10 больных вахтовиков отправились на лечение из Усть-Кута

Прибывших на работу на север области сразу помещают в обсерватор
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Уже 10 больных вахтовиков отправились на лечение из Усть-Кута.Уже 10 больных вахтовиков отправились на лечение из Усть-Кута.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По последним данным, в регионе 354 новых случая коронавируса. Накануне, 11 мая, было на 20 меньше. Благодаря информации от оперативного штаба по борьбе с инфекцией, выяснилось, что 10 больных приходится на Усть-Кут. Это вахтовики, приехавшие работать на месторождения севера Иркутской области.

Судя по тому, что из первой же относительно большой партии рабочих 10 человек отправились на лечение от коронавируса, решение о том, что сначала прибывающие рабочие попадают в обсерватор на две недели, было правильным. Иначе уже через пару недель на севере Иркутской области была массовая вспышка коронавируса среди рабочих, как в Якутии. А больницы региона просто не смогли бы справиться с таким потоком больных.

Этот вопрос накануне обсуждался на заседании штаба.

- Руководители компаний, которые организуют пункты временного размещения своих сотрудников на территории Иркутской области, обязаны информировать об этом и согласовывать факт размещения вахтовиков с местными органами власти, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Контроль за прибывающими на севере региона будет максимально усилен.

Напомним, по просьбе эпидемиологов региона рабочий период для тех, кто сейчас трудится вдали от дома, был максимально увеличен. Но смена нужна все равно. А персонала со всей страны на крупных нефтяных, газовых и золотодобывающих предприятиях региона - около 7 тысяч человек. Эта цифра озвучивалась на депутатском штабе. Сразу же было принято и решение о том, что прибывающие рабочие сначала попадают в обсерватор на две недели. Там проверяют их здоровье, проводят тестирование. И только потом, если все в порядке, отправляют дальше на север.

ИСТОЧНИК KP.RU

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