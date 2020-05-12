Двухлетний ребенок выпал из окна в Иркутске

12 Май 2020 2020-05-12T07:51:50+03:00

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И только благодаря этому обстоятельству трагедии не случилось. Двухлетняя девочка, выпавшая из окна второго этажа многоэтажки в микрорайоне Юбилейный Иркутска, доставлена в больницу. Врачи борются за здоровье ребенка. Подробнее об обстоятельствах ЧП сообщает ГУ МВД по Иркутской области. .

- Прибывшими на место инцидента полицейскими предварительно установлено, что девочка находилась в квартире с мамой и 10-летним братом. В какой-то момент малыш оказался без присмотра, оперся на москитную сетку и выпал из окна, - сообщают в полиции.

По этому ЧП сейчас проводит проверку СУ СК России по Иркутской области. Родителям девочки придется отвечать по закону, в том числе за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Полиция предупреждает: открытые окна – источник опасности для детей, и москитная сетка никак не ограждает ребенка от падения.Чтобы предотвратить несчастный случай, не разрешайте детям играть на подоконнике или на балконе. Не оставляйте окна квартир открытыми, уберите от окон и с балконов всю мебель, с помощью которой ребенок может забраться на подоконник.

ИСТОЧНИК KP.RU