Индекс самоизоляции в Иркутске 12 мая упал до 1, 2 балла

12 Май 2020 2020-05-12T08:29:38+03:00

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Индекс самоизоляции в Иркутске 12 мая упал до 1,2. Таким низким индекс, который регулярно подсчитывает Яндекс, никогда не был. Первое серьезное его снижение произошло через неделю после начала ограничительных мероприятий, когда открылись первые предприятия. Потом этот список был расширен, началась пора поездок на дачу и индекс снова снизился. В этот раз он опустился до минимальной отметки с начала самоизоляции.

И в этом, на самом деле, нет ничего особо страшного. Началась рабочая неделя и горожане отправились в свои цеха и офисы. Индекс учитывает по данным геолокации тех людей, что находятся сейчас не дома. При этом совсем не обязательно на улице. Напомним, что по официальным данным, в регионе работает около 70% всех имеющихся предприятий, это больше, чем во многих других регионах. Своей профессиональной деятельностью заняты почти 700 тысяч жителей региона. А сейчас, после отмены нерабочих дней, в свои цеха пришел авиазавод - это почти 2 десятка тысяч человек. Заработала и вся сфера, обслуживающая работу этого огромного предприятия.

Кстати, индекс 1, 2 вполне можно назвать средним по Сибири. Такой индекс самоизоляции 12 мая не только в Иркутске, но и в Новосибирске, в Томске, в Барнауле. В Кемерово он вообще равен единице, а в Красноярске чуть выше - 1, 4.

Период нерабочих дней закончен. Главное - соблюдать условия, выработанные самоизоляцией - это и маски, и дистанция, и частое мытье рук.

ИСТОЧНИК KP.RU