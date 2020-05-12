Под Тайшетом «ВАЗ 2106» наехал на школьника возле дома

12 Май 2020 2020-05-12T10:14:00+03:00

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Третьеклассник попал под колеса автомобиля вечером, когда играл возле дома своей бабушки в городке Бирюсинск под Тайшетом. Никто не мог ожидать, что автомобиль «ВАЗ 2106» вдруг съедет с проезжей части и покатится прямо на него. Ребенок не успел полностью отреагировать на опасность. Сейчас в этом ЧП разбираются сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Тайшетскому району.

- Водитель автомобиля «ВАЗ 2106» не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наехал на ребенка, уточняют в ГУ МВД по Иркутской области. - За рулем оказался 28-летний местный житель, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Как выяснилось, автомобилист был лишен водительских прав за управление транспортным средством в пьяном виде и уже привлекался к уголовной ответственности, когда управлял машиной, несмотря на это. За это ДТП ему тоже придется ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU