2020-05-12T10:46:17+03:00
Происшествия

В Братске раскрыто дачное убийство 14-летней давности

Обвинение уже предъявлено 48-летнему местному жителю
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Братске следователи СК раскрыли дачное убийство 14-летней давности.В Братске следователи СК раскрыли дачное убийство 14-летней давности.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Кто убил в дачном кооперативе мужчину, который за деньги помогал по огороду? Погибшего обнаружили в Братске еще в 2006 году и все это время на этот вопрос ответа не было. Сейчас ситуация прояснилась. Следователи СК России совместно с сотрудниками Уголовного розыска МВД России «Братское» раскрыли преступление 14-летней давности, , жертвой которого стал 36-летний мужчина.

Обвинение предъявлено жителю города, которому сейчас 48 лет. Он признался в убийстве, но сообщил, что все произошло случайно.

-Весной текущего года в результате кропотливой работы следователей СК России и сотрудников уголовного розыска был задержан житель Братска, который на первом же допросе сознался в совершенном убийстве, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области . - Он пояснил, что в тот вечер с потерпевшим они встретились случайно, в ходе распития спиртного возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой он убил мужчину.

В обстоятельствах давнего убийства следователям еще предстоит разобраться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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