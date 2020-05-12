12 Май 2020 2020-05-12T12:25:22+03:00

Госпиталь для пациентов с пневмонией полностью откроется в Иркутске после карантина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Одно из отделений было закрыто после обнаружения COVID-19 у одной из пациенток

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Госпиталь для пациентов с пневмонией, открытый на базе Иркутского городского перинатального центра на ул. Горького, 36, вскоре снова начнет принимать пациентов. Карантин, который был введен в одном из отделений после диагностики коронавируса у пациентки, заканчивается.

- На 14 дней, согласно предписанию регионального управления Роспотребнадзора, отделение было закрыто на карантин, остальные продолжали работу в штатном режиме. После санобработки и получения всех необходимых разрешений наш госпиталь снова будет оказывать медицинскую помощь пациентам с пневмонией в полном объеме. Всего будет развернуто 50 коек в палатных отделениях и 7 реанимационных мест, - сообщила врач-эпидемиолог ИГПЦ Елена Савченко.

Дезинфицировано помещение площадью более 300 квадратных метров, а также все, что там находилось. Постельные принадлежности обработают отдельно.

В госпитале, несмотря на то, что он не предназначен для ковидных больных, пациентов будут размещать по одному в палатах. В приемном отделении организован фильтрационный блок - пациенты, поступившие на лечение, будут ждать там анализ на COVID-19.

Кроме этого, оборудован отдельный вход для врачей, медсестер и вспомогательного персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU