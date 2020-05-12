Игорь Кобзев о масочном режиме в Иркутской области: Он будет обязательным с 20 мая

12 Май 2020 2020-05-12T14:01:20+03:00

Глава региона Игорь Кобзев рассказал о том, как будет действовать масочный режим в Иркутской области

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Игорь Кобзев о масочном режиме в Иркутской области сообщил на заседании оперативного штаба региона. Он будет обязательным в общественных местах и на транспорте и вводится с 20 мая. Кроме того, он напомнил, что режим самоизоляции продлен до 31 мая людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Они находятся под основным ударом коронавируса, у таких людей ниже сопротивляемость инфекциям. Напомним, на утро 12 мая, в регионе зарегистрировано 354 случая заболевания. .

- Режим самоизоляции подразумевается и для тех граждан, чьи предприятия по-прежнему не работают, для студентов и школьников. Им рекомендовано оставаться дома, выходить на улицу в случае крайней необходимости и при этом обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию, -сказал Игорь Кобзев о масочном режиме в Иркутской области.

Он обратил особое внимание на то, что с 20 мая в Иркутской области в связи с первым этапом выхода из ограничений и возобновлением работы многих фирм планируется ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.

– Из областного бюджета будет выделено 50 миллионов рублей на закупку многоразовых масок. Их бесплатно раздадут социально незащищенным гражданам: пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным, инвалидам, - сказал Игорь Кобзев.

Масочный режим в Иркутской области должен помочь пережить эпидемическую ситуацию с коронавирусом наиболее благоприятным образом.

ИСТОЧНИК KP.RU