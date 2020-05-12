2020-05-12T15:32:35+03:00
Общество

Виновника лесного пожара задержал лесничий в Иркутской области

Пламя 12 мая тушат в Куйтунском районе
Мария КНЯЗЕВА
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Виновника лесного пожара задержал лесничий в Иркутской областиВиновника лесного пожара задержал лесничий в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Во время патрулирования территории 12 мая инспектор лесничества заметил дым в районе села Хаихта в Куйтунском районе. Добравшись до места, лесничий увидел, что огонь перекинулся в лес с земель сельхозназначения, где мужчина сжигает сухую растительность.

«В настоящий момент площадь возгорания составляет семь гектаров, два из которых – лесные», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «На пожаре работают девять специалистов лесной охраны, они занимаются опашкой очага. К тушению привлечено три единицы техники».

На место приезжали следователи и сотрудники МЧС. Составлен протокол по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Стоит отметить, что это не первый случай в Куйтунском лесничестве. Подобные нарушения фиксировались уже трижды. Один раз из-за подобного отношения пожар разгорелся на площади в 19 гектаров. К счастью, потушить его удалось в тот же день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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