Стало известно, когда начнет действовать обязательный масочный режим в Иркутске

12 Май 2020 2020-05-12T21:25:10+03:00

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На заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области врио губернатора Игорь Кобзев сообщил, что в Приангарье продлен режим самоизоляции до 31 мая для людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

- Режим самоизоляции подразумевается и для тех граждан, чьи предприятия по-прежнему не работают, для студентов и школьников. Им рекомендовано оставаться дома, выходить на улицу в случае крайней необходимости и при этом обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию, - сказал глава региона.

Одновременно было сообщено, что с 20 мая в Иркутской области в связи с тем, что открывается много предприятий, а, значит, больше жителей будет в людных местах, будет введен обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Пожилых людей, малоимущих и инвалидов многоразовыми масками обеспечат бесплатно. За ними надо будет обратиться в органы соцзащиты. На оперштабе стало известно, что на приобретение масок потратят 50 млн. бюджетных средств.

Кроме того, на штабе отметили, что из 20 новых случаев коронавируса восемь приходится на рабочих, которые приехали работать вахтой на месторождения. Поэтому пока приостановлен на 10 дней прием сезонных рабочих. За это время необходимо выяснить, как складывается ситуация в коллективах, и обследовать вахтовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU