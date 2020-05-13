2020-05-13T07:05:43+03:00
Общество

Отключения холодной воды в Правобережном округе Иркутска 14 мая не будет

Это связано с эпидемиологической ситуацией в городе
Мария ПАНОВА
Поделиться:
Отключения холодной воды в Правобережном округе Иркутска 14 мая не будет .Отключения холодной воды в Правобережном округе Иркутска 14 мая не будет .Фото: Дмитрий СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Отключение холодной воды в части Правобережного округа Иркутска, запланированное на 14 мая, перенесено. Поэтому жителям центра города сегодня запасаться кастрюлями и банками с водой не надо. Решение об этом принято в связи с коронавирусом, который продолжает распространяться в регионе и связанной с этим неблагоприятной эпидемической обстановкой. К тому же в городе продлен режим самоизоляции.

-Для проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации было запланировано отключение холодного водоснабжения с 22:00 часов 14 мая до 09:00 часов 16 мая в границах улицы Кожова, правого берега реки Ангары, левого берега реки Ушаковки, улиц Красноярская, Советская, Байкальская, Подгорная, Тимирязева, 3-го Июля, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Сейчас принято решение о переносе времени работ.

Но, безусловно, ремонт все-таки необходим, а, значит, отключение холодной воды в Правобережном округе, как и в других частях города, неизбежно. О том, когда оно состоится в реальности, будет сообщено заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пришкольные лагеря в Иркутске открыты не будут
Пьяный водитель из Братска пытался откупиться от полицейского, предложив взятку
Житель Усолья зарезал подругу своей жены
Уехал во Владивосток и исчез: пропавшего 55-летнего иркутянина с татуировкой птицы на руке ищут три дня
Наталья Поклонская рассказала о том, как ее пытались убить
В Свирске начнут реконструировать дорогу
МЧС: заморозки и ухудшение погоды ожидаются в Иркутской области
67 пассажиров прилетят 15 мая из Китая в Иркутск
Игорь Кобзев: Правительство Иркутской области поддержит предприятия Свирска
Чем рабочие дни отличаются от нерабочих, разъяснили эксперты
Иркутская область вошла в число регионов России, которые могут приступить к постепенной отмене ограничений
Заксобрание формирует предложения по господдержке сельхозпроизводителей Иркутской области
Лже-сотрудники пенсионного фонда обманом оформили кредит на сибирячку
Главой Ленинского округа Иркутска назначена Наталья Цибанова