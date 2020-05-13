Отключения холодной воды в Правобережном округе Иркутска 14 мая не будет

13 Май 2020 2020-05-13T07:05:43+03:00

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Отключение холодной воды в части Правобережного округа Иркутска, запланированное на 14 мая, перенесено. Поэтому жителям центра города сегодня запасаться кастрюлями и банками с водой не надо. Решение об этом принято в связи с коронавирусом, который продолжает распространяться в регионе и связанной с этим неблагоприятной эпидемической обстановкой. К тому же в городе продлен режим самоизоляции.

-Для проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации было запланировано отключение холодного водоснабжения с 22:00 часов 14 мая до 09:00 часов 16 мая в границах улицы Кожова, правого берега реки Ангары, левого берега реки Ушаковки, улиц Красноярская, Советская, Байкальская, Подгорная, Тимирязева, 3-го Июля, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Сейчас принято решение о переносе времени работ.

Но, безусловно, ремонт все-таки необходим, а, значит, отключение холодной воды в Правобережном округе, как и в других частях города, неизбежно. О том, когда оно состоится в реальности, будет сообщено заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU