2020-05-13T07:23:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус зафиксировали в Нижнеилимском районе

Он стал двадцатой территорией, где есть очаги инфеции
Мария ПАНОВА
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Коронавирус зафиксировали в Нижнеилимском районе.Коронавирус зафиксировали в Нижнеилимском районе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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По последним данным, опубликованным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Иркутской области, список территорий, где есть очаги инфекции, пополнился. Теперь на карте распространения болезни отмечен и Нижнеилимский район. Пока заболевание там диагностировано у одного жителя, который подхватил вирус контактным путем, пообщавшись с кем-то из больных в регионе. Заразившийся направлен в больницу, где будет проходить курс лечения.

Всего в регионе на 13 мая врач поставили 380 диагнозов коронавирусной инфекции. Сто человек выздоровели. Основная часть заболевших приходится на областной центр - 248 случаев. Поэтому жителям Иркутска стоит быть максимально осторожными, соблюдая все предписанные меры безопасности, прежде всего - не забывать про необходимость масок в магазинах и соблюдение социальной дистанции.

Напомним также, что для тех, кому за 65 лет и хронических больных продолжается жесткий режим самоизоляции. Он продлен до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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